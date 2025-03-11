У ВСУ резко упала возможность сбивать ракеты и дроны

Стало известно, почему на переговорах в Саудовской Аравии Украина будет настаивать на прекращении ударов по тылам.

Об этом в эфире видеоблога «Альфа и Омега» рассказал бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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