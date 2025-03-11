У ВСУ резко упала возможность сбивать ракеты и дроны
Стало известно, почему на переговорах в Саудовской Аравии Украина будет настаивать на прекращении ударов по тылам.
Об этом в эфире видеоблога «Альфа и Омега» рассказал бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Я думаю, что в Аравии будут договариваться о прекращении ударов через границу дальнобойным оружием. Оставят только войну на линии фронта, попытаются. Где-нибудь там с 13 марта, с 14−15, попытаются договориться о том, что мы не бьем через границу в глубину территории России, они не бьют по нам. То есть нет «Шахедов», нет ракет и так далее.
Почему? Потому что мы прекрасно понимаем, насколько ограничены теперь возможности нашего ПВО. Мы не можем сдерживать российские воздушные атаки. Я не знаю, на что придется обменять от России, но как бы учитывая, что Трамп давит и на Россию, и на Украину, то Трампу предстоит решить эту задачу трех тел, когда два тела стремятся центробежно, а он центростремительно.
Сложная геометрическая задача, но посмотрим, как ему это удастся. Промежуточным соглашением в Эр-Риаде будет обговариваться, это хорошо известно таксистам, прекращение ударов через границу дальнобойными средствами. Войну только на фронте оставляем. Если об этом не договорятся, Россия продолжит удары в глубину Украины, в том числе применяя баллистические ракеты, и сбивать их будет нечем…
Будет ли реализовано, неизвестно, но после прекращения американской помощи, наши возможности вообще даже «Шахеды» сбивать очень сильно снизились, потому что разведданные для ПВО перестали передаваться, в том числе», – заявил Арестович.
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