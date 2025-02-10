У Трампа придумали свой аналог вопроса «Чей Крым?» – для кандидатов на должности в спецслужбах

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Назначенцы Трампа продолжают «чистить» американские спецслужбы. Как пишет Washington Post, администрация Трампа ввела опросник лояльности в процесс найма новых сотрудников в разведывательные агентства США.

Согласно отчету, двум кандидатам в разведывательную службу были заданы вопросы «Были ли украдены выборы 2020 года» и «Было ли вторжение в Капитолий 6 января инсайдерской атакой?» Они ответили «нет» — и были отстранены от процесса приема на службу.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

Кроме того, как сообщает NYT, Трамп лишил бывших госсекретаря и помощника по нацбезопасности в администрации своего предшественника Байдена Блинкена и Салливана доступа к секретным сведениям и запретил им посещать федеральные учреждения во избежание «слива» секретной инфрмации на сторону.

Пишут, что доступ к секретным данным и пропуск посещения федеральных учреждений также потеряли некоторые представители генпрокуроратуры и юристы времен Байдена.

«Такие ограничения для юристов считаются скорее символическими, однако это может помешать им в исполнении служебных обязанностей из-за запрета входить в здания судов, тюрем и правоохранительных учреждений, в частности, офиса ФБР и прокуратуры США в Нью-Йорке», – говорится в материале.

Считается, что таким образом Трамп отомстил Блинкену, по указке которого в октябре 2020 года в СМИ вышло открытое письмо за подписью 51 разведчика, которое положило начало спецоперации против Трампа с обвинениями его в сотрудничестве с Россией.

Заказанное штабом избирательной кампании Байдена, при активном участии будущего госсекретаря Блинкена, письмо было критически важной частью превентивных мер совместно с давлением, которое оказывали ФБР на Twitter, Facebook и другие соцсети с целью поражения Трампа на выборах.

В Пентагоне выдвиженец Трампа Пит Хегсет также «выселяет» ранее аккредитованные при ведомстве и лояльные Демпартии СМИ, выдвигая на первый план в получении экслюзивной информации лояльные Трампу медиа.

Из ведомственного пресс-пула уходят CNN, The Washington Post, The Hill и The War Zone, The New York Times, NBC, Politico и NPR. Репортёры этих СМИ смогут посещать пресс-конференции, однако потеряют привилегии доступа к министерским инсайдам и помещения в Пентагоне.

Освободившиеся офисы в здании Минобороны США занимают лояльные Трампу консервативные медиа New York Post, Breitbart, Washington Examiner, Newsmax, OANN и Daily Caller.

Ранее рабочие кабинеты в Пентагоне уже потеряли либеральные NBC News, New York Times, Politico и National Public Radio. Освободить помещения репортёры должны к 21 февраля.

Постоянное присутствие части редакции внутри здания Минобороны США помогает журналистам оперативно получать официальную информацию ведомства.

Все эти, вроде бы мелкие и внутренние изменения важны для остального мира потому, что он привык воспринимать информацию, идущую из США глазами тамошних ведущих мейнстримных СМИ – тех самых, которые пристрастны к действиям Трампа и формируют искаженную картину мира, включая интерпретации намерения и действия новой администрации Белого дома.