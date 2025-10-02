«У русских только психологическое преимущество – Россия слабее даже Польши» – Туск

В отличие от европейцев, русские «готовы сражаться, чем-то жертвовать и страдать».

Об этом на саммите в Копенгагене заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Одна из иллюзий, также очень хорошо подготовленная путинской пропагандой, заключается в том, что мы не в состоянии выиграть эту войну. Что для Украины и для всех нас невозможно выиграть эту войну. Это абсурд. Единственное русское преимущество – это менталитет.

Мы намного больше чем они. Через 2 года ВВП Польши будет сопоставим с российским ВВП. С экономической точки зрения у них нет никаких шансов против нас. Наше население (ЕС) с Британией составляет почти 500 млн. против 150-ти. Мы намного богаче технологически, намного лучше подготовлены», – агитировал Туск.