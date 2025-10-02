«У русских только психологическое преимущество – Россия слабее даже Польши» – Туск

Константин Серпилин.  
02.10.2025 20:25
  (Мск) , Копенгаген
Просмотров: 464
 
Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Польша, Провокации, Пропаганда, Россия, Русофобия, Украина


В отличие от европейцев, русские «готовы сражаться, чем-то жертвовать и страдать».

Об этом на саммите в Копенгагене заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В отличие от европейцев, русские «готовы сражаться, чем-то жертвовать и страдать». Об этом на...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Одна из иллюзий, также очень хорошо подготовленная путинской пропагандой, заключается в том, что мы не в состоянии выиграть эту войну. Что для Украины и для всех нас невозможно выиграть эту войну. Это абсурд. Единственное русское преимущество – это менталитет.

Мы намного больше чем они. Через 2 года ВВП Польши будет сопоставим с российским ВВП. С экономической точки зрения у них нет никаких шансов против нас. Наше население (ЕС) с Британией составляет почти 500 млн. против 150-ти. Мы намного богаче технологически, намного лучше подготовлены», – агитировал Туск.

«Единственное преимущество России здесь и здесь [указал на голову и область сердца]. Я имею в виду, что они готовы сражаться, они готовы чем-то жертвовать, они готовы страдать. И это психологическое преимущество», – уговаривал воевать с РФ польский премьер.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Октябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить