«У России ракеты не заканчиваются», – Буданов резко поменял прогнозы

28.12.2025 00:45
Главарю украинской разведки террористу Кириллу Буданову пришлось выкручиваться, отвечая на вопрос журналистки, почему не сбылись его обещания 2022 года о том, что у России вот-вот закончатся ракеты.

«Вы вспомнили интересный очень факт, но вам нужно тогда предоставлять прямую речь – что «запасы, которые есть на тот момент, подходят к нулю». И, если помните, был почти год, когда это было достаточно эпизодически. Это был 2023 год до примерно апреля 2024-го. Когда ракетные удары были довольно редкими явлениями. А «Шахеды» использовались единично.

Но после этого момента российская промышленность вышла на пик своей мощности, который она, в принципе, не утрачивает», – объяснился Буданов.

Журналистка поинтересовалась, за счёт чего Россия обеспечила успех.

«Они очень часто перевыполняют планы», – признал Буданов.

«Это их достижение, или?» – журналистка пыталась найти оправдание в поставках их стран-союзников РФ.

«Это их, а чье еще? К производству дронов и ракет Иран и Северная Корея никакого отношения не имеют», – признал Буданов.

Журналистка поинтересовалась, какие же теперь прогнозы по поводу ракет у России.

«Планы по производству, к сожалению, выполняются», – сказал Буданов, добавив, что удары по украинской энергетике будут продолжаться.

