В результате боёв в Курской области у российской армии появилась новая мощная армейская группировка, привыкшая побеждать.

Об этом в интервью каналу «Союзное вече» заявил журналист, военно-политический эксперт Александр Артамонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Напомним, что армейская группа вагнеровцев тоже не признавала отступлений.

«В результате боёв в Курской области Россия фактически создала ещё одну победоносную армию. Причём, не переброской, не маневрированием какого-либо резерва или резервов по той самой 2000-километровой дуге большого фронта, который в пору сравнится с фронтами Великой Отечественной войны, а тем, что действительно создана ещё одна мощная войсковая единица, которая уже привыкла побеждать», – сказал Артамонов.

«Это при том условии, что создана в кротчайшие сроки на неподготовленном для ведения боевых действиях плацдарме, там, куда врывались части карателей, используя в качестве живого щита местное население. То есть это крайне тяжелые условия ведения боевых действий на своей территории или еще среди мирных людей, среди гражданских.

И она, вот как вы видите, не используя даже такие аргументы, как «Орешник», сейчас заканчивает зачистку Суджи, и, скорее всего, всю боевую работу в области в ближайшие дни», – добавил эксперт.