У России открылось окно возможностей для эффективных ударов по Украине

Анатолий Лапин.  
09.07.2025 12:19
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Пока США размышляют о перспективах дальнейшей помощи ВСУ, у России открыто окно возможностей для эффективных ударов по Украине.

Об этом в эфире телеканала «Первый Севастопольский» заявил военный волонтер Алексей Живов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Пока США размышляют о перспективах дальнейшей помощи ВСУ, у России открыто окно возможностей для...

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«У нас открылось окно возможностей для воздушных ударов по военно-политическим объектам на территории Украины, которым мы в последнее время очень успешно пользуемся, благодаря появлению доработанной дальнобойной «Герани».  

У нас там работает система БПЛА-обманок, «Гербера» называется, которая образует между собой межсеть и позволяет организовать ретрансляцию сигнала во время выполнения боевых задач беспилотниками и ракетами различных типов. Безусловно, и отсутствие поставок зенитных ракет к комплексу «Патриот» и другим комплексам, сильно облегчает работу нашим ВКС, которые, в свою очередь, получили целый ряд новейших вооружений, в том числе дальнобойные ФАБы.

И, надеюсь, у нас это окно возможностей еще какое-то время будет, пока США размышляют, поставлять им все-таки зенитные ракеты или нет. Нам надо максимальное количество военных объектов на Украине уничтожить», – заявил Живов.

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