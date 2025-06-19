У России есть шанс остановить ирано-израильскую войну

Катя Добрина.  
19.06.2025 13:26
  (Мск) , Симферополь
Просмотров: 320
 
Война, Дзен, Израиль, Политика, Россия


Россия имеет все шансы стать главным переговорщиком в ирано-израильском конфликте.

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» заявил руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог Игорь Шатров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия имеет все шансы стать главным переговорщиком в ирано-израильском конфликте. Об этом в эфире...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«В документах с Ираном нет ни строчки о поддержке в боевых действиях той или иной страны. Поэтому мы не можем быть втянуты более, чем посредники. А как посредники в этом вопросе мы и так участвуем. Мы участвуем во всех переговорах вокруг иранской ядерной проблемы, и наши отношения с Ираном, и при этом довольно взвешенные, конструктивные отношения с Израилем дают нам все козыри в руки. Мы из всех великих держав – страна, имеющая наиболее выгодные условия для того, чтобы занять основную переговорную позицию, стать самым главным посредником», – считает эксперт.

Он не исключает, что это предложение прозвучало во время телефонного разговора Путина с Трампом. При этом Израиль рассчитывает уничтожить ядерную программу Ирана, а Иран – центры принятия решений Израиля, включая военные базы и аэродромы. Однако, что будет после, сценариев нет. И если Израиль рассчитывает на поддержку США, то Ирану ждать помощи не откуда.

«Иран у арабского мира не в почете, потому что там шииты, тогда как арабский мир в основном сунниты. И противоречия между суннитами и шиитами гораздо более серьёзные, чем между католиками и православными. И в данном случае они все заняли выжидательную позицию. Но по одной причине – выжидательную позицию заняли Соединённые штаты. В данном случае Трамп своим отношением к конфликтам, неожиданным для американских администраций прежних лет, меняет картину мира. Он по большому счёту действительно охлаждает мировые конфликты своим невмешательством, и это серьёзно. Как бы мы не критиковали США и Трампа, но для США это серьезно – не вмешаться», – указал Шатров.

Метки: , , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Июнь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить