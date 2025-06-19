У России есть шанс остановить ирано-израильскую войну

Россия имеет все шансы стать главным переговорщиком в ирано-израильском конфликте.

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» заявил руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог Игорь Шатров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В документах с Ираном нет ни строчки о поддержке в боевых действиях той или иной страны. Поэтому мы не можем быть втянуты более, чем посредники. А как посредники в этом вопросе мы и так участвуем. Мы участвуем во всех переговорах вокруг иранской ядерной проблемы, и наши отношения с Ираном, и при этом довольно взвешенные, конструктивные отношения с Израилем дают нам все козыри в руки. Мы из всех великих держав – страна, имеющая наиболее выгодные условия для того, чтобы занять основную переговорную позицию, стать самым главным посредником», – считает эксперт.

Он не исключает, что это предложение прозвучало во время телефонного разговора Путина с Трампом. При этом Израиль рассчитывает уничтожить ядерную программу Ирана, а Иран – центры принятия решений Израиля, включая военные базы и аэродромы. Однако, что будет после, сценариев нет. И если Израиль рассчитывает на поддержку США, то Ирану ждать помощи не откуда.