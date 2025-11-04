У нашего ПВО большие проблемы с дронами и баллистикой – укро-эксперт

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украина так ничего и не сделала для эффективной защиты от дроновых атак.

Об этом в эфире канала «Обозреватель» заявил украинский авиационный эксперт, бывший инженер по испытаниям конструкторского бюро завода «Антонов» Константин Криволап, передает корреспондент «ПолитНавиатора».

При этом он поспешил похвалить работу украинской ПВО «в целом».

«Единственное замечание, которое у меня есть… и проблема ПВО – это вопрос защиты от шахедов. Это могли бы делать более эффективно, более разумно. К сожалению, этого не сделано. Это меня не то чтобы раздражает, но не улучшает настроение», – пожаловался эксперт.

По его словам, в мире от 200 до 300 различных систем ПВО, признав, что «у нас такой зоопарк в этом хозяйстве».

Впрочем, гость эфира уверяет, что украинские специалисты смогли «по мере возможностей» наладить работу ПВО в этих условиях.