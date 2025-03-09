У Эрдогана есть все шансы стать «миротворцем» на Украине – эксперт издания-иноагента

Россия и США якобы могут договориться о турецком миротворческом контингенте как компромиссном «муляже» присутствия НАТО на Украине.

С таким утверждением в эфире своего видеоблога выступил российский либеральный военный эксперт и обозреватель признанной иноагентом «Новой газеты» Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Между прочим, Эрдоган имеет все шансы в этой очереди, где страны буквально выстроились предлагать свои услуги…. Интересы Турции последние десятилетия всё сильнее и сильнее расходятся с интересами НАТО. У Турции совсем другие интересы, никакого вообще близко отношения к НАТО не имеют, Турция уже сама по себе сейчас… И мне кажется, Турция для Путина уже давно не НАТО.

И здесь открывается окошко, что можно ввести турецких миротворцев на Украину, объявив, что это войска НАТО. Хотя, все понимают, что у Турции свой интерес уже давно. И Путин может на это пойти, он покажет, что он такой договороспособный, очень конструктивный – «хотите НАТО, ну, что ж делать, я согласен».

А Трамп всему миру покажет – «видели, что я сделал? Войска НАТО будут на Украине, и они стоят на Украине». На самом деле, это – муляж какой-то НАТО, но тем не менее», – рассуждал Ширяев.