У Эрдогана есть все шансы стать «миротворцем» на Украине – эксперт издания-иноагента

Максим Столяров.  
09.03.2025 16:59
  (Мск) , Москва
Просмотров: 427
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, НАТО, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Турция, Украина


Россия и США якобы могут договориться о турецком миротворческом контингенте как компромиссном «муляже» присутствия НАТО на Украине.

С таким утверждением в эфире своего видеоблога выступил российский либеральный военный эксперт и обозреватель признанной иноагентом «Новой газеты» Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия и США якобы могут договориться о турецком миротворческом контингенте как компромиссном «муляже» присутствия...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«Между прочим, Эрдоган имеет все шансы в этой очереди, где страны буквально выстроились предлагать свои услуги…. Интересы Турции последние десятилетия всё сильнее и сильнее расходятся с интересами НАТО. У Турции совсем другие интересы, никакого вообще близко отношения к НАТО не имеют, Турция уже сама по себе сейчас… И мне кажется, Турция для Путина уже давно не НАТО.

И здесь открывается окошко, что можно ввести турецких миротворцев на Украину, объявив, что это войска НАТО. Хотя, все понимают, что у Турции свой интерес уже давно. И Путин может на это пойти, он покажет, что он такой договороспособный, очень конструктивный – «хотите НАТО, ну, что ж делать, я согласен».

А Трамп всему миру покажет – «видели, что я сделал? Войска НАТО будут на Украине, и они стоят на Украине». На самом деле, это – муляж какой-то НАТО, но тем не менее», – рассуждал Ширяев.

«Да, это союзник, это страна НАТО, и всё-таки никто не уверен, как себя Турция поведёт по-настоящему, если начнётся серьёзный вооружённый конфликт между НАТО и Россией. Никто не уверен, как Турция поведёт сейчас. Слишком самостоятельное государство», – утверждал либеральный эксперт.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Март 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Февраль    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить