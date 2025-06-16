У «Джеймсов Бондов» будет женское лицо – в Лондоне официально назвали новую начальницу МИ-6

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Главой британской внешней разведки, известной во всем мире как MI6, впервые в ее 116-летней истории станет женщина — 47-летняя Блейз Метревели.

О назначении Метревели объявила пресс-служба британского правительства в пресс-релизе, опубликованном на официальном правительственном сайте.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Там же отмечается, что Метревели сменит нынешнего руководителя MI6 Ричарда Мура нынешней осенью.

В сообщении приводятся данные биографии новой шефини британской разведки: Блейз Метревели поступила на службу в МИ-6 в 1999 году, еще когда была студенткой Кембриджа.

Сейчас она возглавляет в MI6 отдел технологий и инноваций, то есть является членом руководства разведки, который для публики обозначается буквой Q, а до того занимала разные руководящие посты в службе контрразведки — MI5.

«Историческое предназначение Блейз Метревели состоялось в то время, когда работа наших разведывательных служб стала как никогда важной. Соединенное Королевство сталкивается с угрозами беспрецедентного масштаба — будь то агрессоры, отправляющие свои шпионские корабли в наши воды, или хакеры, чьи изящные киберзаговоры направлены на нарушение работы наших государственных служб», — объявил премьер-министр страны Кир Стармер.

Напомним, как ранее писал «ПолитНавигатор», Лондон подтвердил, что МИ-6 осенью возглавит женщина, еще месяц назад. Правда, тогда топ номинантов возглавляла дипломат и нынешний постпред Британии при ООН Барбара Вудворд.