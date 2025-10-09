«Тюркское НАТО» на границах России

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Саммит Организации тюркских государств (ОТГ), прошедший накануне в Азербайджане, закрепил курс на стремительную милитаризацию им создание единой системы безопасности под эгидой Анкары.

Этот шабаш был призван еще больше консолидировать среднеазиатских лидеров вокруг султана правоверных и даже расширить рамки объединения с целью распространения неоосоманской экспансии на другие даже нетюркские республики, как например тот же Таджикистан, или на арабские государства. Для этого придумали особый формат «ОТГ+», который даёт возможности разного рода, в том числе и на открытое взаимодействие с ЕС и НАТО.

И это не случайно, ведь как раз во время всего мероприятия обсуждались темы военного сотрудничества, развития транспортных коридоров по вывозу сырья из Средней Азии и распространение пантюркизма через «культурные программы». Соответственно, понадобится и прямая помощь Запада, и работа с крупнейшими добывающими корпорациями и банками.

Поэтому все участники саммита рукоплескали Вашингтонской декларации, подписанной Ереваном и Баку при участии президента США, поддержав появление «Моста Трампа», когда американская компания будет владеть Зангезурским коридором в ближайшие 99 лет. Этот факт буквально воодушевил представителей правящих элит региона, которые расценили это как победу в деле прорубания «окна» в Европу и включили в итоговую декларацию особый пункт:

«Выразить поддержку продолжающимся усилиям государств-членов по введению в эксплуатацию и развитию Зангезурского коридора, подтвердить их приверженность максимальному использованию потенциала железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, а также подчеркнуть важность Транскаспийского международного транспортного маршрута Восток-Запад (Среднего коридора)».

А то, что ОТГ превращается в военный блок и инструмент международной борьбы, признал и сам Эрдоган, указав в своей речи на то, что сила нужна объединению якобы для того, чтобы предотвращать войны и принуждать к миру:

«Как я уже говорил на предыдущих саммитах, мы готовы вносить вклад во всех направлениях, особенно в сфере безопасности. Важным шагом в этом направлении стала встреча учреждений оборонной промышленности ОТГ, состоявшаяся в июле».

Для этих целей предполагается провести в следующем году в Баку второе заседание руководителей оборонно-промышленных ведомств государств членов ОТГ, которые уже приступили к осуществлению общей программы выпуска турецкой военной продукции по стандартам НАТО. Это еще раз показывает, что ОТГ является в первую очередь военным союзом.

При этом продолжается лихорадка совместных учений, которые подаются как некое великое достижение под эгидой «старшего брата» – Анкары с целю защиты от неких внешних угроз. Ильхам Алиев поставил вопрос на главное место всего этого сборища, заявив, что только «за последний год с Турцией было проведено более 25 двусторонних и многонациональных военных учений».

Более того, он же анонсировал проведение в следующем году в Прикаспийском регионе крупномасштабных общевойсковых учений ВС стран ОТГ совместно с армией Турции, представляющую НАТО, что уже является следующим этапом милитаризации и превращения объединения де-факто в прокси-организацию, противостоящую России и Китаю.

Естественно, что такие действия полностью разрушают Конвенцию о статусе Каспия, подрывают ОДКБ и меняют соотношение сил. По сути на наших глазах формируется «Малая Антанта» из числа среднеазиатских республик и «санитарный коридор» для осуществления блокады России с юга, в связи с чем и был прекращён полностью транзит товаров из Китая.

Помимо подчинения войск единому командованию, объединят еще усилия и спецслужбы ОТГ, которые будут действовать как единое целое, координируя усилия и формируя единую систему. Шавкат Мирзиёев инициировал проведение первой такой совместной встречи руководителей спецслужб в Самарканде.

Этот саммит показал воочию, что ОТГ быстро превращается во враждебную силу и необходима действенная стратегия сдерживания.