Туск заставил Мерца публично оправдываться за польские требования репарации
Премьер-министр Польши Дональд Туск публично напомнил канцлеру Германии Фридриху Мерцу о военных репарациях за Вторую мировую войну.
Об этом поляк заявил на совместной с канцлером пресс-конференции в Берлине, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Ничего не изменилось. Мы в Польше считаем, что Польша не получила возмещения за потери, преступления во время Второй мировой войны. Германия придерживается формально-дипломатического акта 50-х годов. Но как вы хорошо знаете, в 50-х годах Польша не могла ничего сказать по этому вопросу, и отказ поляков от репараций в то время нельзя признать актом, соответствующим воле польского народа», – заявил Туск.
Фридрих Мерц попытался оправдаться на этот счёт.
«Хочу загладить свою вину, но позиция федерального правительства по этому поводу хорошо известна. Это позиция предыдущих федеральных правительств.
С точки зрения Германии, юридически и политически на вопрос о репарациях был дан окончательный ответ много лет назад. Но также ясно, что память и работа над ней никогда не будут завершены для нас», – лепетал немецкий канцлер.
