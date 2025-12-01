Туск заставил Мерца публично оправдываться за польские требования репарации

Премьер-министр Польши Дональд Туск публично напомнил канцлеру Германии Фридриху Мерцу о военных репарациях за Вторую мировую войну.

Об этом поляк заявил на совместной с канцлером пресс-конференции в Берлине, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

« Ничего не изменилось. Мы в Польше считаем, что Польша не получила возмещения за потери, преступления во время Второй мировой войны. Германия придерживается формально-дипломатического акта 50-х годов. Но как вы хорошо знаете , в 50-х годах Польша не могла ничего сказать по этому вопросу, и отказ поляков от репараций в то время нельзя признать актом, соответствующим воле польского народа », – заявил Туск.

Фридрих Мерц попытался оправдаться на этот счёт.

«Хочу загладить свою вину, но позиция федерального правительства по этому поводу хорошо известна. Это позиция предыдущих федеральных правительств.

С точки зрения Германии, юридически и политически на вопрос о репарациях был дан окончательный ответ много лет назад. Но также ясно, что память и работа над ней никогда не будут завершены для нас», – лепетал немецкий канцлер.