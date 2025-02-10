Турки строят авианосец нового поколения – хотят стать пятыми в мире после США, России, Британии и Китая

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Турция взялась за грандиозный проект строительства авианосца нового поколения, пишет издание Hürriyet. Пока он находится в стадии проектирования, но на стамбульской верфи уже вырезаны листы, которые будут использованы при строительстве корабля.

«Это должен быть корабль, который будет вдвое больше имеющегося в распоряжении турецкого флота TGC Anadolu, он сможет перевозить 20 самолетов на палубе и 30 самолетов в ангаре. Авианосец сможет находиться в море в течение 60 дней без дозаправки, а воздушные операции можно будет проводить вне зависимости от наземных баз в регионе», – говорится в публикации.

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Отмечается, что Турция уже имеет первый в мире корабль с UCAV/UAV TCG Anadolu — универсальный десантный корабль (LHD), который можно сконфигурировать как легкий авианосец, намерен построить еще более современный и основательный.

В проектировании и строительстве корабля примут участие более 40 компаний оборонной промышленности. Планируется, что длина национального авианосца составит 285 метров, ширина — 72 метра, осадка — 10,1 метра, водоизмещение — 60 тысяч тонн — более чем вдвое больше по размерам и водоизмещению, чем TCG Anadolu.

Издание утверждает, что корабль, на котором может работать экипаж из примерно 800 человек, сможет обеспечить Турции стратегическое преимущество в открытом море, усилит сдерживание военно-морского флота и обеспечит преимущество в воздухе на море.

Одним из главных преимуществ авианосца нового поколения является то, что он не нарушает территориальный суверенитет, плавая в международных водах, что избавляет от необходимости получать разрешение на полеты третьих стран.

«Национальный авианосец, который при необходимости может использоваться как в Индийском, так и в Атлантическом океане, может применяться не только в военных операциях, но и в гражданских областях, таких как гуманитарная помощь, эвакуация и ликвидация последствий стихийных бедствий. Он сможет выполнять широкий спектр миссий благодаря воздушной поддержке и предоставляемым им логистическим возможностям», – пишет газета.

Hürjet добавляет, что корабль, рассчитанный на 50 самолетов, будет иметь две взлетно-посадочные полосы и одну посадочную полосу. Также будет размещено большое количество истребителей, БПЛА и вертолетов. На первом этапе планируется развернуть беспилотные летательные аппараты Bayraktar TB3, ANKA 3 и Kızılelma, а также военно-морской вариант.