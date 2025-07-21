Турецкий писатель: Путину пора отказаться от претензий на влияние не только в Азербайджане

Михаил Рябов.  
21.07.2025 11:33
  (Мск) , Москва
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Азербайджан, Дзен, Кавказ, Политика, Россия, Средняя Азия, Турция


Турция заинтересована в урегулировании конфликта между Баку и Москвой, однако для этого Россия должна признать невозможность сохранения ключевого влияния в Азербайджане, который становится «восходящей звездой Кавказа».

Такими рассуждениями на страницах газеты Hurriyet делится турецкий журналист и писатель Абдулкадир Сельви, недавно побывавший в Азербайджане, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Турция заинтересована в урегулировании конфликта между Баку и Москвой, однако для этого Россия должна...

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«Рост напряженности между двумя странами – это нехорошо… Однако России теперь необходимо признать, что Азербайджан является равноправной страной. Россия должна развивать отношения с Азербайджаном на основе двух равноправных стран.

Россия не могла выйти из Украины 3 года, а Азербайджан за 46 дней взял Карабах.

Путину пора отказаться от мечтаний о царской России или Советском Союзе», – говорится в публикации.

Более того, Владимиру Путину не стоит пытаться сохранить и в других тюркских республиках, заявляет турецкий автор.

«Он стремится навести порядок на Кавказе под военной или политической опекой России, но это невозможно. Ни одна из тюркских республик не находится под опекой России».

И далее аккуратно сообщается – теперь Кремль должен учитывать и фактор Турции:

«Много воды утекло под мосты. Кроме того, победа в Карабахе изменила парадигмы на Кавказе. Азербайджан – восходящая звезда Кавказа. Кроме того, при расчетах с тюркскими республиками к уравнению следует добавлять Турцию как плюс-фактор», – пишет Сельви.

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