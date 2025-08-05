Туфту Уиткоффа не слушать, а гасить Киев «Орешником» – Кирилл Фролов

Максим Столяров.  
05.08.2025 21:58
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


После решения Москвы о выходе из РСМД, главное, чтобы в ходе грядущего визита спецпосланник президента США Стив Уиткофф не убедил российского лидера Владимира Путина «продолжать тактику черепашьей войны».

Об этом  в своём видеоблоге заявил эксперт Института стран СНГ, глава Ассоциации православных экспертов Кирилл Фролов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

После решения Москвы о выходе из РСМД, главное, чтобы в ходе грядущего визита спецпосланник...

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«Нам нужен русский Киев, а не приезд Трампа в Китай. Нам, как всегда, продают пустышки, потому что никакой альтернативы нашему наступлению нет… Уиткофф завтра привезёт туфту и пустоту. Все эти якобы выгоды России от экономического сотрудничества с США, которые он будет впаривать взамен на нашу капитуляцию, – не стоят и ломаного гроша.

Поэтому очень важно то, что именно перед визитом Уиткоффа было принято решение о выходе из моратория на ракеты меньшей и средней дальности, это развязывает руки в использовании «Орешника». Оно развязывает руки перехода от тактики малой войны к тактике быстрого решения вопроса, быстрого разгрома Укрорейха с помощью «Орешника», – сказал Фролов.

Он подчеркнул, что ядерку из-за Украины уж точно не начнут.

«Кстати, адженда (повестка дня – ред.) Трампа в наших рядах – это опасность ядерной войны, опасность эскалации. Запомните: за Укрорейх никто не устроит ядерную войну. Ни Трамп, ни Евросодом, никто. Они будут его финансировать, вооружать, вводить против нас санкции, но в ядерную войну не полезут.

Поэтому использовать «Орешник» можно и нужно. Нам необходима быстрая, краткосрочная эскалация, которая не позволит вооружиться Евросодому быстро, но позволит взять Киев.

И опасность визита Уиткоффа в том, чтобы склонить Владимира Владимировича именно на продолжение тактики черепашьей войны, микроперемирий и прочего», – считает эксперт.

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