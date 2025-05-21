Тревога в сенате: Стареющей армии США не хватает ни ресурсов, ни денег

Елена Острякова.  
21.05.2025 20:40
  (Мск) , Москва
Просмотров: 255
 
Вооруженные силы, Дзен, Кризис, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США


Ресурсы ВВС США продолжают сокращаться.

Об этом командующий Глобальным ударным командованием ВВС и вице-адмирал ВМС Дж. Томас А. Бюссьер заявил на слушаниях подкомитета по стратегическим силам американского Сената, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Ресурсы ВВС США продолжают сокращаться. Об этом командующий Глобальным ударным командованием ВВС и вице-адмирал...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Ядерные силы ВВС находятся на критическом этапе перехода. Ресурсов больше не остается, и наши возможности продолжают сокращаться, что влияет на готовность и благополучие наших преданных своему делу летчиков», – сказал Бюссьер.

Его поддержал директор программ стратегических систем Джонни Р. Вулф-младший.

«Наша инфраструктура находится на переломном этапе. Существующие объекты достигают 30-летнего срока эксплуатации. Мы вступаем в период, когда одновременно происходит модернизация системы стратегического оружия и подводных лодок с баллистическими ракетами…

Выполнение этой программы требует тщательного распределения ресурсов, чтобы не повлиять на существующие важные программы ВМС и ВВС, а также на наш подводный флот», – сказал Вулф.

Оба военных попросили Сенат «продолжать поддерживать» армию.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Май 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить