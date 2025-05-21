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Ресурсы ВВС США продолжают сокращаться.

Об этом командующий Глобальным ударным командованием ВВС и вице-адмирал ВМС Дж. Томас А. Бюссьер заявил на слушаниях подкомитета по стратегическим силам американского Сената, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ядерные силы ВВС находятся на критическом этапе перехода. Ресурсов больше не остается, и наши возможности продолжают сокращаться, что влияет на готовность и благополучие наших преданных своему делу летчиков», – сказал Бюссьер.

Его поддержал директор программ стратегических систем Джонни Р. Вулф-младший.

«Наша инфраструктура находится на переломном этапе. Существующие объекты достигают 30-летнего срока эксплуатации. Мы вступаем в период, когда одновременно происходит модернизация системы стратегического оружия и подводных лодок с баллистическими ракетами… Выполнение этой программы требует тщательного распределения ресурсов, чтобы не повлиять на существующие важные программы ВМС и ВВС, а также на наш подводный флот», – сказал Вулф.

Оба военных попросили Сенат «продолжать поддерживать» армию.