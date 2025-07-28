Трансгендеры осквернили Сретенский монастырь в Москве

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18 июля трое гуманоидов с мужскими половыми признаками наложили на лица косметику, надели женские платья вызывающего фасона и пришли в Сретенский монастырь в Москве. Там они пытались заговаривать со священнослужителями и верующими, снимая это все на видео. В храме служительница приняла их за девушек и предложила надеть платки, что они и и сделали, издеваясь над обычаем.

Ролики были выложены в интернет, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Оскорбительная акция возмутила православных общественников из правозащитного центра «Сорок сороков». Они предложили подписчикам писать заявления в Следственный комитет об оскорблении своих религиозных чувств.

Обратила внимание на инцидент и директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина. Видимо, ее вмешательство не на шутку испугало хулиганов, потому они и выложили ролики с извинениями. Все они почему-то называли свой поступок «детской шалостью».