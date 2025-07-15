Трампу подсунут нелегитимную марионетку на Украине. Зачем Зеленскому новый премьер Свириденко

Михаил Рябов.  
15.07.2025 09:24
  (Мск) , Киев
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Дзен, Колониальная демократия, Политика, США, Украина


Юлия Свириденко, назначение которой на пост премьер-министра анонсировал Зеленский, хорошо известна американцам как один из авторов кабальной сделки по передаче США полезных ископаемых Украины.

«Свириденко хорошо известна администрации Трампа, поскольку была одним из главных переговорщиков со стороны Киева на сложных переговорах, которые привели к соглашению, предоставляющему американским компаниям доступ к совместной разработке минеральных ресурсов Украины», – пишет The Washington Post.

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Юлия Свириденко, назначение которой на пост премьер-министра анонсировал Зеленский, хорошо известна американцам как один...

Свириденко будет послушно исполнять все указания офиса Зеленского, уточняет депутат Верховной рады из порошенковской партии Ирина Геращенко.

«Мисс «Чего изволите» пани Свириденко станет премьером, ведь для Банковой она на 300%, хотя, казалось бы, что такого безотказного, как Шмыгаль, найти невозможно. Но офис президента смог», – пишет Геращенко.

Российский политолог Максим Жаров считает, что «главной задачей премьера Свириденко становится наращивание темпов в реализации «ресурсной сделки».

«Подразумевает формирование «крючков» на Трампа в виде инвестиционно-привлекательных для него проектов на Украине. Перехват американскими компаниями у украинских бизнесменов Одесского портового терминала», – привел автор один из примеров.

Новое правительство будет нелегитимным с точки зрения России, как и Зеленский, обращает внимание политолог Иван Скориков.

«Шмыгаль был назначен премьером в период легитимности Зеленского и Рады, новый премьер будет утверждён уже просрочками, и с точки зрения России не может подписывать никакие соглашения, как и Зеленский».

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