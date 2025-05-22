Президент США Дональд Трамп заинтересован в сильной России, с которой можно вести дела и с ее помощью останавливать Китай и Иран. Украина же, которая продавала себя предыдущей администрации как инструмент ослабления России, больше не выполняет эту роль.

Об этом в эфире видеоблога беглой российской журналистки-иноагента Юлии Латыниной заявил внесенный в список экстремистов и террористов экс-советник Офиса президента Украины Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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