Трампу не нужна слабая Россия. Роль Украины как тарана РФ уже не продается
Президент США Дональд Трамп заинтересован в сильной России, с которой можно вести дела и с ее помощью останавливать Китай и Иран. Украина же, которая продавала себя предыдущей администрации как инструмент ослабления России, больше не выполняет эту роль.
Об этом в эфире видеоблога беглой российской журналистки-иноагента Юлии Латыниной заявил внесенный в список экстремистов и террористов экс-советник Офиса президента Украины Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Что касается Украины, а кто сказал, что Трампу или США нужна слабая Россия? А Украина как инструмент ослабления России? Три года или больше пытаются продать Украину как инструмент ослабления России, но демократы кое-как это еще покупали, не давая для победы, но давая для того, чтобы ослабляли. За счет украинской жизни, за счет украинской экономики, за счет украинского будущего.
Трампу слабая Россия нафиг не нужна. Ему нужна сильная Россия, способная заключить соглашение, выполнить соглашение, обеспечить его выполнение и достаточно сильная, чтобы сдерживать Китай, управлять Ираном и вообще помогать Штатам разбираться во всем мире. Зачем ему ослаблять Россию? У него после этой сделки, после этого разговора несколько отказов. Отказ вводить санкции, отказ вводить формулировку типа «незаконное вторжение» и отказ на дальнейшую поддержку Украины.
Поэтому это демократам продавали ослабление России, Трампу оно нафиг не нужно, значит, ближайшие три года, это если еще Вэнс потом не победит, про Украину как страшного ослаблятеля России можно забыть. Эту роль её никто не покупает больше», – заявил Арестович.
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