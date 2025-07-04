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Вешать лапшу на уши рассказами о том, как Украина «воюет за свободу и ценности» можно было американским демократам – с трампистами такие номера не проходят.

Об этом на канале обслуживающей банковую пропагандистки Натальи Мосейчук заявила её коллега, спецкор ТСН в США Ольга Кошеленко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Мосейчук спросила, зачем издание Politico напечатало критическую статью о главе Зе-офиса Андрее Ермаке.

«Стратегия о том, что мы защищаем свободу и демократию в Европе и во всём мире, с администрацией Трампа не работает. Их бесят эти месседжи наши! Нужно менять месседжи и подход. Вот эта тема, которая работала с демократами, о том, что мы – добро и зло, вся эта рамка, она просто упала. Более того, она их бесит! Просто прекратите об этом говорить», – посоветовала Кошеленко.

Она порекомендовала менять риторику на бизнес-подход – «вы нам, мы вам».