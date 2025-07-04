Трампистов бесит болтовня Зеленского и Ермака,– прикомандированная в США бандеровка советует действовать хитрее

Вадим Москаленко.  
04.07.2025 14:08
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политика, США, Украина


Вешать лапшу на уши рассказами о том, как Украина «воюет за свободу и ценности» можно было американским демократам – с трампистами такие номера не проходят.

Об этом на канале обслуживающей банковую пропагандистки Натальи Мосейчук заявила её коллега, спецкор ТСН в США Ольга Кошеленко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Вешать лапшу на уши рассказами о том, как Украина «воюет за свободу и ценности»...

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Мосейчук спросила, зачем издание Politico напечатало критическую статью о главе Зе-офиса Андрее Ермаке.

«Стратегия о том, что мы защищаем свободу и демократию в Европе и во всём мире, с администрацией Трампа не работает. Их бесят эти месседжи наши!

Нужно менять месседжи и подход. Вот эта тема, которая работала с демократами, о том, что мы – добро и зло, вся эта рамка, она просто упала. Более того, она их бесит! Просто прекратите об этом говорить», – посоветовала Кошеленко.

Она порекомендовала менять риторику на бизнес-подход – «вы нам, мы вам».

«Должен быть прагматический подход в покупке оружия, переговоры через посредников. По крайней мере, на внешнем контуре «прикрутить» разговоры о свободном мире и т.д. Если это вызывает раздражение – не нужно просто махать красной тряпкой, сейчас не время для этого»,  – советовала быть хитрее прикомандированная в США бандеровка.

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