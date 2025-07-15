Трампа убедили, что переход на сторону Зеленского не отвернёт избирателей

Михаил Рябов.  
15.07.2025 10:06
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политика, Россия, США, Украина


Представитель Белого дома отверг мнение о том, что политическая база Дональда Трампа будет разочарована сменой курса и поддержкой Украины.

В беседе на условиях анонимности с изданием Politico чиновник указал на недавний соцопрос, согласно которому почти две трети избирателей Трампа поддерживают продолжение поставок оружия на Украину.

Представитель Белого дома отверг мнение о том, что политическая база Дональда Трампа будет разочарована...

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«Они доверяют Трампу и знают, что этот президент восстанавливает мир силой», – в свою очередь заявила Анна Келли, заместитель пресс-секретаря Белого дома.

С этим не согласился Стив Бэннон, бывший старший советник Трампа, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По его словам, «главным приоритетом» Зеленского было втягивание Трампа в ещё более глубокий конфликт.

«Мы собираемся вооружить людей, которых мы буквально не контролируем», — заявил Бэннон.

Американцы примет смену позиции Трампа, ведь США заработают на поставках вооружений для ВСУ, пояснил один из бывших сотрудников предвыборного штаба Трампа.

«Европейские деньги смягчают ситуацию», — сказал источник.

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