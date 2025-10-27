Трампа не вразумят ни удары по Киеву, ни война Европы с Россией – Шишкин

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Вашингтон не пойдёт ни на какие «взаимовыгодные» или компромиссные договорённости с Москвой, пока ничего не угрожает непосредственно самим США.

Об этом эксперт Института стран СНГ Игорь Шишкин заявил на канале «Книжный день», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Удары по территории Украины, по киевскому режиму – это не та ситуация, которая может заставить США пойти на сделку. Экстремист-террорист сенатор Грэм год назад сказал, что финансирование киевского режима – это лучшая инвестиция в США. Потому что русские убивают русских. Это к вопросу, что «глупец был Байден, когда напрямую финансировал киевский режим». Поэтому для них это несущественно. И что самое интересное, удар какой-нибудь по Европе – для них тоже несущественно. Вариант войны Европы с Россией – для них вполне приемлемый вариант. Это ничуть не угрожает их претензии на мировую гегемонию, на сбор той самой ренты гегемона», – сказал Шишкин.