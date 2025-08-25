Трамп готовится медленно «слить» Украину таким образом, чтобы его не обвинили виновным в поражении НАТО.

Об этом в эфире признанного РФ иноагентом украинского журналиста Александра Шелеста заявил международник Алексей Наумов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Трамп понимает, что если он пойдет на какие-то яркие антиукраинские шаги, например, перерубит поставки боеприпасов, то в момент поражения Украины он будет провозглашен виновным. Зеленский во время поражения изберет эту тактику: скажет, что Запад предал.

И Трамп поэтому продолжает помогать Украине очень опосредованно, через ЕС, который покупает вооружение. То есть как бы Соединенные Штаты к этому не имеют вроде как никакого отношения.

Плюс мы видим, что Дональд Трамп говорит, что ему не очень хотелось бы присутствовать на переговорах Путина и Зеленского. Это тот самый человек, который любит присутствовать везде», – отметил Наумов.