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Всего спустя неделю после паузы, которая объяснялась исчерпанием запасов на военных складах в США, Дональд Трамп объявил о намерении возобновить поставки оружия Украине для войны с Россией. Традиционно оно объявляется «оборонительным».

«Мы собираемся отправить еще немного оружия. Мы должны это сделать. Они должны иметь возможность защитить себя. Сейчас по ним очень сильно ударили», – сказал американский президент.

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Французское издание LesEchos трактует этот шаг Белого дома так:

«Виной тому воинственный настрой Владимира Путина и российские военные, которые усиливают наступление на местах».

Детали поставок оружия должны быть обсуждены на следующей неделе. Ожидается, что посланник президента США Кейт Келлог дважды встретится с министром обороны Украины Рустемом Умеровым. Сначала в Риме, а затем в Киеве.

Российский политолог Алексей Чеснаков считает слова Трампа «предвестником похолодания в российско-американском треке».

Он указывает, что анонсированные поставки могут лишь заставить ВС РФ действовать активнее.

«Рациональный игрок, наблюдающий перспективу усиления систем ПВО противника, с высокой вероятностью предпочтет увеличить интенсивность своих атак, пока новые пакеты помощи не дошли до адресата. Сам факт этого может запустить спираль дальнейшей эскалации».

Военкор Александр Сладков высказывается ещё резче:

«США – враг. Это надо понять россиянам, очарованным Западом».

А вот покинувший Киев политолог Михаил Павлив призывает не драматизировать ситуацию.

«Это некое возобновление ограниченных поставок не идет ни в какое сравнение с тем, что было раньше. И точно не решит проблемы назревающего коллапса украинской ПВО. Объемы необходимых Украине ракет ограничены и после «12-и дневной войны» находятся на минимальных показателях. Что до самого факта данного заявления, так это лишь отработка «обязательной программы» по коррекции информационного поля, в котором благодаря глобалистским медиа вопрос военных поставок Украине стал триггерным для внутриполитической повестки администрации Трамп», – полагает Павлив.

К слову, это же мнение разделяет подельник Зеленского депутат Верховной рады Максим Бужанский.