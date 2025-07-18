Трамп вляпался в войну на Украине, и проиграл – Макгрегор

Максим Столяров.  
18.07.2025 17:43
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Президент США Дональд Трамп мог бы быстро закончить войну на Украине, но делает ровно наоборот.

Об этом на канале «Deep Dive» заявил полковник американской армии в отставке, планировщик ряда военных кампаний ВС США Дуглас Макгрегор, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент США Дональд Трамп мог бы быстро закончить войну на Украине, но делает ровно...

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«Чем больше я узнаю президента Трампа, тем больше понимаю, что он превратился из бизнесмена и гения маркетинга в чисто политического деятеля, который просто стоит и говорит: «Знаете, я на стороне человечества». Это просто смешно.

Если только вы не курите крэк и не сидите в углу в темной комнате, вы знаете, что президент Трамп мог бы очень быстро закончить войну на Украине.

Все, что ему нужно было сделать – это сказать: послушайте, это не в интересах американского народа, нам нет дела до того, что происходит на востоке Украины, поэтому я прекращаю или приостанавливаю всю дальнейшую помощь Украине, вывожу всю американскую военную разведку и другой персонал из Украины.

И тогда всем стало бы совершенно ясно, что мы с этим покончили и больше не будем продолжать. Это создало бы благоприятную атмосферу для соглашения между русскими и украинцами», – сказал Макгрегор.

«Но он сделал наоборот. Он удвоил усилия Байдена и отказался признать, что это ужасная ошибка, в которую мы не должны были ввязываться. Так что, теперь я думаю, что он полностью за это отвечает.

Это его война, вот итог для Дональда Трампа. Он проигрывает. Я бы сказал, что он проиграл эту войну. И лучшее, что он может сделать – это выйти из комнаты и надеяться, что никто не заметит, что он там был», – добавил он.

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