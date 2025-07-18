Трамп вляпался в войну на Украине, и проиграл – Макгрегор
Президент США Дональд Трамп мог бы быстро закончить войну на Украине, но делает ровно наоборот.
Об этом на канале «Deep Dive» заявил полковник американской армии в отставке, планировщик ряда военных кампаний ВС США Дуглас Макгрегор, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Чем больше я узнаю президента Трампа, тем больше понимаю, что он превратился из бизнесмена и гения маркетинга в чисто политического деятеля, который просто стоит и говорит: «Знаете, я на стороне человечества». Это просто смешно.
Если только вы не курите крэк и не сидите в углу в темной комнате, вы знаете, что президент Трамп мог бы очень быстро закончить войну на Украине.
Все, что ему нужно было сделать – это сказать: послушайте, это не в интересах американского народа, нам нет дела до того, что происходит на востоке Украины, поэтому я прекращаю или приостанавливаю всю дальнейшую помощь Украине, вывожу всю американскую военную разведку и другой персонал из Украины.
И тогда всем стало бы совершенно ясно, что мы с этим покончили и больше не будем продолжать. Это создало бы благоприятную атмосферу для соглашения между русскими и украинцами», – сказал Макгрегор.
«Но он сделал наоборот. Он удвоил усилия Байдена и отказался признать, что это ужасная ошибка, в которую мы не должны были ввязываться. Так что, теперь я думаю, что он полностью за это отвечает.
Это его война, вот итог для Дональда Трампа. Он проигрывает. Я бы сказал, что он проиграл эту войну. И лучшее, что он может сделать – это выйти из комнаты и надеяться, что никто не заметит, что он там был», – добавил он.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: