Трамп вляпался в войну на Украине, и проиграл – Макгрегор

Президент США Дональд Трамп мог бы быстро закончить войну на Украине, но делает ровно наоборот.

Об этом на канале «Deep Dive» заявил полковник американской армии в отставке, планировщик ряда военных кампаний ВС США Дуглас Макгрегор, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Чем больше я узнаю президента Трампа, тем больше понимаю, что он превратился из бизнесмена и гения маркетинга в чисто политического деятеля, который просто стоит и говорит: «Знаете, я на стороне человечества». Это просто смешно.

Если только вы не курите крэк и не сидите в углу в темной комнате, вы знаете, что президент Трамп мог бы очень быстро закончить войну на Украине.

Все, что ему нужно было сделать – это сказать: послушайте, это не в интересах американского народа, нам нет дела до того, что происходит на востоке Украины, поэтому я прекращаю или приостанавливаю всю дальнейшую помощь Украине, вывожу всю американскую военную разведку и другой персонал из Украины.

И тогда всем стало бы совершенно ясно, что мы с этим покончили и больше не будем продолжать. Это создало бы благоприятную атмосферу для соглашения между русскими и украинцами», – сказал Макгрегор.