Трамп вернул Зеленскому не всю помощь и разведданные – Кедми

Далеко не вся разведывательная информация и военная помощь Киеву, которая поставлялась США, вернулась к состоянию до скандала в Белом доме.

Об этом на канале «БелТА» заявил экс-глава израильской спецслужбы «Натив», военный эксперт Яков Кедми, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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