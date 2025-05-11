Трамп вангует Украине и России «Великую неделю» в Стамбуле, Макрон осторожничает, а Зеленский молчит

Сергей Рыжов.  
11.05.2025 08:55
  (Мск) , Москва
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Война, Дзен, Дипломатия, Политика, Россия, США, Украина


Лидеры Запада комментируют сегодняшнее полуночное предложение Владимира Путина к Украине устроить 15 мая «Стамбул-2» без всяких предварительных условий со стороны друг друга.

«Потенциально отличный день для России и Украины! Подумайте о сотнях тысяч жизней, которые будут спасены, так как эта бесконечная «кровавая баня», надеюсь, закончится. Это будет совершенно новый и гораздо лучший мир. Я продолжу работать с обеими сторонами, чтобы убедиться, что это произойдет. Вместо этого США хотят сосредоточиться на восстановлении и торговле. Предстоит великая неделя!», – написал в соцсети Дональд Трамп.

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Лидеры Запада комментируют сегодняшнее полуночное предложение Владимира Путина к Украине устроить 15 мая «Стамбул-2»...

Украинские СМИ в связи с этим подметили, что заявление Трампа составлено таким образом, что непонятно чью идею он поддержал – Зеленского и еврочетверки (месячное перемирие с понедельника), либо Путина (прямые украино-российские переговоры о перемирии в Стамбуле с четверга).

А вот президент Франции Макрон не выражает такого же оптимизма, как и Трамп. Комментируя оферту Путина он заявил, что это является «первым, но недостаточным шагом».

«Безусловному прекращению огня не должны предшествовать переговоры», — цитирует слова Макрона агентство AFP.

Хозяин Елисейского дворца считает, что Путин «ищет выход, но он все еще хочет выиграть время».

Лидеры Битании, Польши и Германии пока что молчат, как и адресат заявления Путина – Владимир Зеленский.

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