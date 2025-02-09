Трамп утверждает, что поговорил с Путиным об Украине и призвал ждать скорого конца войны

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Дональд Трамп дал эксклюзивное интервью американской газете New York Post. Разговор состоялся на борту президентского самолета Air Force One.

По словам президента США, Владимир Путин «действительно переживает» о гибели солдат на поле боя и «хочет, чтобы люди перестали умирать». Тем самым Трамп фактически опроверг постоянно повторяемое Зеленским и ведущими щападными СМИ мнение, будто Россия не готова к мирным переговорам или не хочет их.

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«Все эти мертвецы. Молодые красивые люди. Они как твои дети, их два миллиона – и без всякой причины», – сказал Дональд Трамп о жертвах войны на Украине. Правда, мы снова видим жонглирование непонятно откуда взявшимися и никак не верифицированными цифрами. Совсем недавно Трамп говорил о каких-то «восьмистах тысячах» жертв. Теперь это число выросло вдвое.

Трамп не удержался, чтобы в очередной раз не пнуть походя своего предшественника в Белом доме:

«Байден был позором для нашей нации. Полным позором».

Трамп снова заявил, что поговорил с Путиным по телефону об Украине

«У меня всегда были хорошие отношения с Путиным», – добавил он, отказавшись говорить, сколько именно раз общался с президентом РФ.

«Давайте начнем эти встречи. Они хотят встречаться», – обратился Трамп к своему советнику по национальной безопасности Майку Уолтцу в присутствии журналистов NYP, говоря об Украине.

«Надеюсь, это будет быстро. Каждый день гибнут люди. Эта война так ужасна в Украине. Я хочу положить конец этой проклятой вещи», – заключил Трамп.

На днях пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия и США сейчас контактируют по вопросу завершения войны на Украине «по линии отдельных ведомств». По его словам, переговоры «интенсифицировались» в последнее время. Однако о разговоре первых лиц речь пока не идет.

На следующей неделе вице-президент Вэнс встретится с Владимиром Зеленским на Мюнхенской конференции по безопасности. Видимо, речь будет о предложенной Трампом сделке на 500 миллионов долларов, чтобы получить доступ к редкоземельным минералам и газу на Украине в обмен на гарантии безопасности при любом потенциальном мирном урегулировании.

Также в интервью Трамп пообещал не бомбить Иран.

«Я бы хотел, чтобы с Ираном была заключена неядерная сделка. Я бы предпочел это бомбардировкам. . . . Они не хотят умирать. Никто не хочет умирать. Если мы заключим сделку, Израиль не будет их бомбить», – сказал он.

Впрочем Трамп не стал раскрывать детали возможных переговоров с Ираном: