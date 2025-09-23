Трамп умничает в ООН: Россия выглядит плохо, вне зависимости от исхода конфликта

Президент США Дональд Трамп был свято уверен, что российско-украинский конфликт – самая простая из происходящих сейчас войн на планете.

Об этом американский лидер заявил в ходе выступления на Генассамблее ООН, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я думал, что из семи войн, которые я остановлю, с этой будет проще всего, потому что у меня всегда были очень хорошие отношения с президентом Путиным. Но в войне всегда очень много неожиданностей и сюрпризов – как хороших, так и плохих.

Все думают, что Россия выиграет за три дня, предполагалось, что это будет небольшая заварушка, но в итоге Россия сейчас выглядит не очень хорошо, на самом деле, плохо. Вне зависимости о того, что происходит и произойдёт потом.

Предполагалось, что всё это произойдёт меньше, чем за неделю, а воюют они уже 3,5 лет. Каждую неделю по обе стороны погибает от 5 до 7 тыс. молодых солдат», – вещал Трамп.