Трамп умничает в ООН: Россия выглядит плохо, вне зависимости от исхода конфликта
Президент США Дональд Трамп был свято уверен, что российско-украинский конфликт – самая простая из происходящих сейчас войн на планете.
Об этом американский лидер заявил в ходе выступления на Генассамблее ООН, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Я думал, что из семи войн, которые я остановлю, с этой будет проще всего, потому что у меня всегда были очень хорошие отношения с президентом Путиным. Но в войне всегда очень много неожиданностей и сюрпризов – как хороших, так и плохих.
Все думают, что Россия выиграет за три дня, предполагалось, что это будет небольшая заварушка, но в итоге Россия сейчас выглядит не очень хорошо, на самом деле, плохо. Вне зависимости о того, что происходит и произойдёт потом.
Предполагалось, что всё это произойдёт меньше, чем за неделю, а воюют они уже 3,5 лет. Каждую неделю по обе стороны погибает от 5 до 7 тыс. молодых солдат», – вещал Трамп.
Также он не преминул вставить своё коронное, дескать, при нём никогда бы такого не произошло.
«Эта война никогда не должна была начаться. Вот в этом лидерство. И вот, что может сделать плохое лидерство с нашей страной. Вопрос один – сколько ещё погибнет людей по обе стороны», – разглагольствовал американский президент, который все никак не прекратит поставки оружия киевскому фюреру.
