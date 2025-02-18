Трамп растоптал единые ценности Запада, строившиеся 60 лет – Тука

Анатолий Лапин.  
18.02.2025 14:23
  (Мск) , Киев
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Дзен, ЕС, Политика, США, Украина


После последних действий президента США Дональда Трампа по единому Западу пошел цивилизационный разлом.

Об этом в эфире видеоблога «Фабрика новостей» заявил бывший замминистра по реинтеграции, экс-гауляйтер оккупированной части ЛНР Георгий Тука, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

После последних действий президента США Дональда Трампа по единому Западу пошел цивилизационный разлом. Об...

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«Произошло просто топтание на тех ценностях, общих ценностях, которые на протяжении более 60 лет декларировали и демонстрировали страны Европы с Соединенными Штатами. Это касается и Канады, которая не является страной Европы, но является членом НАТО, это касается Японии, которая не является членом НАТО и членом Евросоюза, но является постоянным участником, страной, которая также исповедует эти общие ценности.

Это касается и одной из Корей, симпатии к которой почему-то Трамп не высказывает. Ему, почему-то, более импонирует этот толстый упырь с диктаторским режимом на другой части Корейского полуострова. Так что фактически я считаю, что произошло если не полностью разрушение, то очень глубокая пропасть, или, по крайней мере, трещина, цивилизационная трещина между тем, что еще вчера мы считали единым Западом. Эта цивилизационная трещина может углубиться до состояния полного невосприятия», – заявил Тука.

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