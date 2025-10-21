Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Американцы специально вбрасывают тезисы о неизбежности передачи Донбасса русским, зная, что Киев не согласится на вывод ВСУ.

Об этом в интервью польскому изданию Wirtualna Polska представитель координационного совета Всемирного конгресса крымских татар в Польше (подконтролен экстремистам из запрещенного в РФ «меджлиса») Недим Усаинов.

Он прокомментировал появившуюся в СМИ информацию, будто на встрече с Владимиром Зеленским президент США Дональд Трамп призвал его отказаться в пользу России от Донбасса.

«Трамп импульсивен и непредсказуем. Иногда он не осознаёт, что раскрывает секреты переговоров или сигнализирует о позиции, которая ещё не согласована с его советниками», — заявил собеседник издания.

Он полагает, что это моет быть «частью продуманной стратегии».

«Нельзя исключать, что публикация подобной информации — это преднамеренный ход. Это классические журналистские утки, призванные запутать оппонента, в данном случае путинскую Россию. Таким образом американцы проверяют реакцию, создают информационный шум и заставляют всех игроков строить догадки», — сказал Усаинов.

По его словам, Украине ни в коем случае нельзя соглашаться на передачу России остающейся под контролем киевского режима части Донбасса.

Он считает, что Украина должна идти на любое мирное соглашение, «имея на руках как можно больше карт».

«Донбасс нельзя просто так «отдать», потому что ни один разумный человек не сядет за стол переговоров и не начнёт с уступок», – говорит Усаинов.

Он характеризует Донбасс как стратегический бастион Украины.