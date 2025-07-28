Трамп прямо намекает России на необходимость скорейшего уничтожения Украины

Константин Серпилин.  
28.07.2025 19:19
  (Мск) , Эдинбург
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Сюжет дня, Украина


Если Россия не примет условия США и не завершит СВО, через две недели Вашингтон введёт против неё новые санкции и пошлины.

Об этом на встрече с премьером Британии Киром Стармером заявил президент США Дональд Трамп, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Если Россия не примет условия США и не завершит СВО, через две недели Вашингтон...

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«Мы чувствуем ваше разочарование Владимиром Путиным. Вы думаете, он обманывал вас, говоря о своих намерениях?», – спросил ведущий.

«Я не хочу использовать это слово. Я знаю только, что мы хорошо поговорили. И три раза казалось, что мы вот-вот заключим перемирие, и может быть, даже мир, и вы разделите страну, и сделаете всё для этого.

И вдруг ракеты летят в Киев и другие города. Я спрашиваю – что это значит? Ведь я разговаривал с ним за несколько часов до этого. А потом я сказал, что больше не буду разговаривать. Мне это не нравится», – ответил Трамп.

«Я собираюсь установить новый срок, примерно 10-12 дней с сегодняшнего дня. Нет смысла ждать все 50 дней. Я хочу быть щедрым, но мы не видим никакого прогресса.

Поэтому я предлагаю ввести дополнительные санкции, если мы не заключим сделку. Я, наверное, объявлю об этом сегодня или завтра. Нет причин ждать, если мы знаем, каким будет ответ. Это будут санкции, и вторичные пошлины.

Я не хочу этого делать с Россией, я люблю русский народ, это замечательные люди. Но там гибнут много людей, они потеряли миллион русских», – добавил американский президент.

В российском экспертном сообществе встретили угрозы американского президента с юмором.

«Передайте Трампу, что на две недели мы не согласны. Мы еще будем в отпусках», – написал политолог Сергей Старовойтов в своём блоге.

Комментируя угрозы Трампа, военкор Юрий Котенок отметил, что он ничем не лучше своего предшественника.

«Душить-любить. Такой вот дуализм американского нациста. Объясните, чем это лучше деда в деменции Байдена? Разве лишь тем, что Трамп относительно долго запрягает на фоне того, что команда демократов всё обстряпывала довольно быстро?», – написал Котенок в своём тг-канале.

«Трамп все больше напоминает жулика в поддельных “Ролексах”, пытающегося съехать из дорогого отеля без оплаты», – отметил военкор Дмитрий Стешин.

По мнению волонтера Романа Алехина, в ответ на ультиматум России пора ужесточить удары по территории Украины, чтобы через две недели не стало предмета спора.

«То есть, он намекает, что надо жахнуть все же – и без вариантов? Просто непонятно, как он видит иное развитие событий за 10-12 дней. Но теперь интересно, что его разведка из России донесла до него, что вот так вдруг всё изменилось по срокам? Или не из России? Из КНДР?», – написал он.

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