«Трамп потерпел неудачу. Война продолжится – американский профессор

Максим Столяров.  
26.02.2025 08:41
  (Мск) , Москва
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Война, Дзен, Политика, Россия, Украина


Президент США Дональд Трамп не закончит войну против России, а просто переложит расходы на Европу.

Об этом в эфире радиостанции «Spectator tv» заявил американский политолог, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент США Дональд Трамп не закончит войну против России, а просто переложит расходы на...

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«Трамп сказал нам, что он собирается урегулировать украинский конфликт за один день. Но нет никаких доказательств того, что мы хотя бы близки к урегулированию конфликта на Украине. И похоже мы движемся в противоположном направлении. Так что пока он потерпел неудачу. Он всего три недели в должности, но нет никаких доказательств, что у него есть план, как остановить эту войну. И похоже, что война будет продолжаться», – сказал Миршаймер.

Он подчеркнул, что теперь затраты на войну будут переложены на европейцев.

«Он делает все возможное, чтобы переложить эту войну на плечи европейцев. И похоже, что европейцы начинают понимать, что у них нет другого выбора, кроме как взять на себя большую часть бремени по урегулированию этого конфликта. Так что это просто плохие новости для всех.

Плохие новости для украинцев, плохие новости для русских, плохие новости для США, плохие новости для Запада, потому что мы не собираемся в ближайшее время это заканчивать», – добавил он.

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