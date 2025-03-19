Трамп подгонит новые американские ПВО к объектам, по которым Москва обязалась не бить 30 дней

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Президент США Дональд Трамп и киевский диктатор Владимир Зеленский провели телефонный разговор, в ходе которого Зеленский согласился прекратить удары по российским энергетическим объектам.

Также обсуждалось возобновление передачи разведданных Киеву, но только оборонительного характера, и другие вопросы, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Зеленский согласился прекратить удары по российским энергетическим объектам, что стало первым шагом в усилиях президента США Дональда Трампа по прекращению трехлетних боевых действий», – сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник.

Позже информация о звонке появилась и на странице Дональда Трампа в соцсети.

«Только что завершил очень хороший телефонный разговор с президентом Украины Зеленским. Он длился примерно один час. Большая часть обсуждения была основана на звонке, сделанном вчера с президентом Путиным, чтобы согласовать запросы и потребности России и Украины. Мы на правильном пути, и я попрошу госсекретаря Марко Рубио и советника по национальной безопасности Майкла Волтца дать точное описание обсужденных пунктов. Заявление будет опубликовано в ближайшее время», – говорится в публикации.

Наблюдатели отмечают определённую закономерность.

«Собственно, схема переговоров ясна – РФ и США договариваются, после чего США доводят результаты до Украины, и как бы она ни выкаблучивалась, ее позицию последовательно продавливают, сдвигая ее “красные линии” в обратную сторону. Также произошел сдвиг в позиции о прекращении огня по всему фронту, на чем настаивали американцы. Раньше позицией кокаинового фюрера было “перемирие в небе и на море и продолжение войны на земле”. Американцы торопятся завершить активную фазу боевых действий. Также США подтвердили, что продолжают передачу Украине разведданных, но только оборонительного характера», – комментирует военный обозреватель Борис Рожин.

Вскоре выступила пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт, по словам которой, Трамп согласился работать с Зеленским над его запросом о поставке Киеву дополнительных средств ПВО. Кроме того, Трамп предлагает передать США все украинские энергообъекты.

«Давайте делать отличную сделку, русские пообещали, что 30 дней не будут бить по энергетике Украины, лучшее время для дополнительных поставок систем ПВО и боекомплекта к ним. (навеяно Трампом). Бойтесь данайцев, дары приносящих», – язвительно отмечает телеграм-канал Старше Эдды.

Также из заявления Белого дома следует, что «Трамп считает, что если США будут владеть объектами энергетики на Украине, то это будет лучшим средством их защиты».