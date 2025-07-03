«Трамп перефокусировался»: США поняли, что Украина выстоит, и придержали ракеты – укро-политолог
Из-за обострения на Ближнем Востоке США больше не в состоянии снабжать Украину ракетами и системами ПВО, но продолжают делиться с бандеровцами разведданными. Кроме того, Трамп видит, что «ВСУ держатся».
Об этом в эфире видеоблога «UkrLife» заявил политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Прекращение поставок ракет связано с техническими условиями, в которых работает американская оборонка, которая, по некоторым данным, отстреляла 20% запаса разного рода ракет только во время 12-дневной войны между Ираном и Израилем.
В США посчитали, прослезились, поняли, что если война будет не 12 дней идти, она же не завершена, там только перемирие. А представьте себе, что она прошла 30 или 45 дней, то можно выйти с пустыми складами. Поэтому это решение не политическое, а технократическое.
США считают, что Украина не находится в кризисном положении. Фаза войны не настолько остра. Она не ставит под угрозу основы украинской государственности. Россия все равно не может совершать быстрые прорывы вглубь территории. И они ситуативно перефокусировались.
Я не вижу оснований говорить, что это решение США связано с какими-то политическими условиями, как было в марте. Сейчас мы не можем сказать, что США выдвинули Украине какие-то условия», – сказал Бортник.
Однако он подчеркнул, что ключевая американская помощь – разведданные – сохраняется.
«И это решение касается прежде всего, артиллерии и средств ПВО. Оно не касается ключевого инструмента – данных разведки. Это позволяет нам видеть, сколько дронов в воздухе или российских ракет, концентрацию российских резервов, производства, склады, это этого не касается.
Без этого мы были бы слепы и глухи, и наступил бы, мягко говоря, кризис. Но США не оставляют Украину без этого, они просто сокращают инвестиции, потому что сейчас они ограничены в средствах», – резюмировал укро-политолог.
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