Трамп обманул сам себя, а Путин был честен – американский профессор

Россия не меняла своих целей проведения СВО, но нынешний президент США наивно полагал, что ему удастся переубедить Кремль.

Об этом на канале «Deep Dive» заявил американский политолог, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Главное здесь в том, что Трамп обманул сам себя, Путин его не обманывал. Путин с самого начала был честен в этом вопросе, особенно в отношении Трампа. Вам уж не нравится позиция Путина, его условия, но с самого начала все было предельно ясно. Трамп обманул сам себя, думая, что сможет заставить Путина изменить условия соглашения.

У него были разные разговоры с Путиным, которые он называет «приятными» и «милыми». Но кого волнует, какие у него разговоры с Путиным? Главное здесь, что он думает об условиях Путина, и собирается ли он их принять или нет. Я предполагаю, что они в какой-то степени обсуждают это в своих разговорах. Я думаю, что Путин сказал ему, какова суть с точки зрения России, но Трамп, похоже, этого не понимает. Вот почему этот фарс продолжается уже несколько месяцев. И вот где мы сейчас находимся – Трамп обманул сам себя», – заявил Миршаймер.