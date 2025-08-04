Трамп не понимает, что происходит. Путин уже его переиграл – Портников

Президент России Владимир Путин уже переиграл своего американского визави Дональда Трампа молчанием по поводу объявленного лидером США ультиматума.

Об этом в эфире видеоблога «И грянул Грэм» заявил украинский пропагандист Виталий Портников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Путин может действовать так, как он действует все эти последние недели – он может Трампа не замечать. Трамп ведь, когда объявлял свой 50-дневный ультиматум, очевидно рассчитывал, что Путин поведет себя так, как все остальные мировые лидеры, что он бросится искать диалога, будет выступать с заявлениями, которые будут отражать его позицию, что он пошлет в Вашингтон какого-нибудь своего посредника. Путин вообще не обратил внимания на Трампа.

Трамп для него исчез… Кстати говоря, у Путина уже есть неплохие результаты молчания. Стив Уиткоофф в Москву летит, а не Дмитриев в Вашингтон. Понятно, что после визита Уиткооффа мало, что произойдет, потому что Путин четко скажет, что не нужно истерик, не нужно ультиматумов: «Если твой босс еще о чем-то хочет договариваться и хочет, чтобы был мир, вот у него на столе есть список условий, он должен их аккуратно выполнять и не морочить никому голову, если он хочет обогащаться. Не хочет – проживем без него, у нас есть партнеры и без него».

Но сам факт того, что Трамп послал Уиткоффа к Путину, уже говорит о нервозности Трампа, что Трамп не понимает, что происходит. Он такие серьезные требования Путину выдвигает, а Путин не замечает», – заявил Портников.