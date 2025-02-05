«Трамп нам не указ, будем воевать до победного» – украинский военкор
Украинское общество должно перестать надеяться на мирные инициативы нового американского президента и сосредоточиться на войне.
Об этом в эфире канала «Pro ua» заявил экс-ВСУШник, украинский военкор Олег Петренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«На сегодняшний день всё решается на поле боя. Человек всегда хочет думать о самом коротком пути решения проблемы. Сейчас появилась секта верующих во всемогущество Трампа: «Трамп придёт, порядок наведёт, и буде мир». Но оно так не работает. И не будет такого. Ведь переговоры только фиксируют реалии на поле боя», – сказал Петренко.
«Поэтому, на сегодняшний день единственное, что мы можем делать – это бороться за линию фронта, за каждый метр, за каждый населённый пункт нашей земли. Реалии на поле боя должны быть такими, какие нужны нам. Это то, на чём власть и общество должны сосредоточиться – всем идти в ВСУ, поддерживать ВСУ, делать необходимые шаги со стороны власти», – добавил он.
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