«Трамп нам не указ, будем воевать до победного» – украинский военкор

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Украинское общество должно перестать надеяться на мирные инициативы нового американского президента и сосредоточиться на войне.

Об этом в эфире канала «Pro ua» заявил экс-ВСУШник, украинский военкор Олег Петренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На сегодняшний день всё решается на поле боя. Человек всегда хочет думать о самом коротком пути решения проблемы. Сейчас появилась секта верующих во всемогущество Трампа: «Трамп придёт, порядок наведёт, и буде мир». Но оно так не работает. И не будет такого. Ведь переговоры только фиксируют реалии на поле боя», – сказал Петренко.