Трамп и Стармер проделали друг другу дикую старинную манипуляцию – мнение американского эксперта

Елена Острякова.  
03.03.2025 16:42
  (Мск) , Москва
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Великобритания, Вооруженные силы, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, США, Украина


Переговоры премьер-министра Великобритании Кита Стармера и президента США Дональда Трампа провалились. Британцу не удалось лестью добиться от партнера согласия на введение войск на Украину.

Об этом отставной морпех, разведчик и американский военный аналитик Скотт Риттер заявил в эфире интернет-канала «Dialogue Works», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Переговоры премьер-министра Великобритании Кита Стармера и президента США Дональда Трампа провалились. Британцу не удалось...

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«Это была неудача для британцев. Трамп не отказался от своего обязательства покончить с Украиной. Это своего рода итог. Стармер действительно очаровал Трампа. Если говорить о вдувании дыма в задницу, то обе стороны вдули много дыма, особенно Трамп. Я удивлен, что он не позвонил в пожарную службу округа Колумбия и не сказал: у нас пожар, из овального кабинета валит дым.

Стармер вручил Трампу письмо от Карла Третьего: королю не терпится увидеть тебя. А Трамп говорит: «О, это такая честь для меня». Стармер: так что когда мы отправимся на Украину, ты нас поддержишь. А Трамп такой: нет-нет, ребята, вы не позаботились об этом, но ты молодец, лучше всех», – сказал Риттер.

«Вдувать дым в задницу» – английский идиоматизм (русский аналог «лизать задницу»). У этого выражения есть реальная основа: в 18-м веке врачи действительно вдували дым в задние проходы своих пациентов, чтобы «привести их в сознание».

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