Трамп и Путин убирают Зеленского. А что дальше?

Доходящие из Киева новости отдают сильной такой шизофренией. С одной стороны, на сайте украинского ЦИКа внезапно восстановили доступ к закрытой с начала войны информации о выборах. Что дало секте «свидетелей мира до 9 мая» основания говорить чуть ли не о первых шагах к согласованному с Вашингтоном и Москвой запуску застоявшейся без дела электоральной машины.

С другой же стороны, вчера Зеленский подписал закон о продлении на Украине военного положения и мобилизации – и тоже до 9 мая 2025 года. Как вы понимаете, строго следуя букве украинского закона, это означает невозможность проведения выборов в указанный период.

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При этом, «весь Киев» (в политическом смысле, конечно) живо обсуждает свежие сплетни из американских и европейских СМИ, согласно которым спецпосланец Трампа Келлог выставил Зеленскому условие все-таки выборы провести. Причем непременно до подписания перемирия с Москвой. Ведь, как считает этот пожилой американский дядька, конкурентная демократия (это когда кандидатов хотя бы два, а не один) это хорошо. А то, что сейчас на Украине – плохо.

Всезнающее Politico даже усмотрело в Киеве признаки «паники», причина которой – боязнь приближенных к Банковой официалов, что Трамп и Путин таки сговорились за спиной у Украины убрать Зеленского – и как политический фактор – с переговорного пути, который, как известно, начинается с первого шага. И как конкретного неприятного обоим лидерам персонажа.

Издание сообщает, что украинские официалы опасаются, что сближение позиций Вашингтона и Москвы может исключить их из обсуждения будущего их собственной страны. Об этом же весьма нервно говорил и сам Зеленский в субботнем интервью британскому журналисту Пирсу Моргану. Мол, без нас и не начинайте.

Потому что – sik! – Зеленский «не уверен», что Украина сможет удержать территорию без американской помощи. Ведь, если Штаты таковую прекратят, украинский военный кошелек похудеет минимум на 60 %. Беспокойство, надо сказать, обоснованное, ведь отсыпанное от байденовских щедрот в последнем квартале минувшего года через месяц закончится. А новое если и выдадут, то под обременительные для Банковой условия. Те же выборы, к примеру. Или переговоры с Путиным.

Если верить Reuters, нынешнее великодушное стремление Белого дома не дать украинцам совершить коллективное харакири, безрезультатно самоубившись о Россию, в Киеве не оценили. На Банковой раскритиковали идею Трампа провести выборы на Украине после остановки огня на фронте и перед началом политических переговоров с РФ.

«Если его план — это только прекращение огня и выборы, то это провальный план — Путина не запугать только этими двумя вещами», – утверждает советник Зеленского Дмитрий Литвин, добавляя, что «Украина предпочла бы увидеть более глубокий подход со стороны официальных лиц ключевых партнеров».

Есть подозрение, что причина киевского недовольства проста, как веник – в этом «плане Трампа» нет опции «спасти рядового Зеленского». А без нее хозяину Банковой все эти разговоры о мире неинтересны.

Похоже, все усилия Зе-режима сегодня брошены на то, чтобы правдами и неправдами обеспечить своему шефу место за столом переговоров. Иначе переговорный поезд уйдет без него. Это программа-минимум. Программа же максимум – обеспечить не только личное участие, но и «помощь зала», затащив на эти переговоры и ЕС в лице Урсулы фон дер Ляйен сотоварищи

Правда, с этим пока проблемы. У ЕС своих проблем выше крыши, да и желающих играть наперекор Трампу лишь на словах много. К тому же все упирается в деньги. Европа не потянет украинский проект без главного пайщика этой концессии – Америки. Отсюда все оглядки на Вашингтон. Как в вопросе судьбы российских ЗВР, так и в вопросе посылки на Украину миротворцев и ускоренного принятия ее в НАТО.

В последнем начал сомневаться даже Зеленский. Неожиданно предложивший Штатам еще более безумный и авантюрный проект – обменять членство Украины в НАТО на ядерное оружие для нее же.

«Если вступление в НАТО затянется на годы, на десятилетия — не из-за нас, а из-за наших партнеров — то у нас возникает абсолютно справедливый вопрос: что будет защищать нас от этого зла все это время, на всем этом пути? Какой пакет поддержки? Какие ракеты? Дадут ли они нам ракеты в таком количестве, чтобы остановить Россию? Я в этом не уверен. Тогда пусть они дадут нам ядерное оружие», – мечтает Зеленский.

Но вернемся к украинским выборам, формула которых все никак не желает вытанцовываться. Почему это так важно? Прежде всего, потому, что от них будет зависеть, кто именно от Украины станет гарантом и провайдером будущего мирного соглашения.

Правда, в этом вопросе тоже появились варианты. Если раньше Москва твердо стояла на том, что с Зеленским говорить не о чем, то вчера Дмитрий Песков озвучил новые вводные Кремля. Согласно им, Зеленский не является легитимным президентом Украины, но, несмотря на это, Россия готова вести с ним переговоры.

«Здесь не может и не должно быть места эмоциям», – призывает спикер Кремля.

Что ж, давайте последуем совету и поговорим об этом без эмоций.

Прежде всего, зафиксируем главное. Пока все обсуждают механизм проведения выборов, никто не говорит о куда более важном. А что после них? Ну хорошо, выборы провели. Но ведь проставить свою подпись под договоренностями с Россией – самое меньшее из того, что предстоит новому президенту Украины. Как, в прочем, и новому парламенту, который должен будет эти соглашения ратифицировать.

Допустим, поставить подпись – дело нехитрое. И с нею даже условный Порошенко справится. Да что там Порошенко – уверен, это под силу и боксеру Усику, чей президентский рейтинг, по данным Центра Разумкова, впервые превысил рейтинг Зеленского.

Но ведь новой власти придется как-то расчищать созданные за последние годы авгиевы конюшни и завалы, возвращать страну к мирной жизни. Предстоит адская работа: утихомирить буянов «партии войны», чтобы не сорвать консенсус великих держав; как-то наладить хотя бы чисто экономические отношения с Россией – хотя бы в «грузинском» варианте – без этого нечего и мечтать о восстановлении.

А еще – раскрутить назад закрученные при Зеленском до упора гайки. Хотя бы в какой-то степени, чтобы людям можно было свободнее вздохнуть. Иначе на Украину не только не вернутся те, кто уехал, но от безнадеги уедут и оставшиеся.

Не думают же архитекторы замирения, что в подписавшей перемирие Украине, кк и сегодня, будут лютовать ТЦК, останутся закрытыми границы, продолжатся военное положение, мобилизация и комендантский час? Если да, то овчинка явно не стоит выделки.

А ведь есть еще и гуманитарный пакет. Те самые вопросы языка, переименований, церкви и т.д. Плюс ко всему – тысячи политзаключенных, запрет неугодных партий и СМИ. Откручивание гаек в этих вопросах означает «пакетную» ревизию целых законодательных пластов. У которых, напомню, есть свои авторы и интересанты, которые будут оказывать бешеное сопротивление.

А теперь вопрос: а кто эти гиганты духа и отцы украинской демократии, которые взвалят на себя титаническую ношу отстраивания Украины из послевоенных руин? Из какого волшебного ларца они вдруг внезапно появятся на украинской политсцене за пару месяцев до выборов?

Вполне очевидно, что в зачищенном под ноль политикуме таким богатырям мысли и дела взяться решительно неоткуда. Если вдруг договорятся проводить выборы в авральном порядке весной-летом, да даже осенью – выбирать придется из тех, что есть. С соответствующим результатом на выходе.

То есть – перечисляю для тех, кто забыл: Тимошенко, Порошенко, Кличко, Усик, Разумков, Залужный, Буданов и далее по списку. Вплоть до таких экзотических вариантов, как известный волонтер ВСУ и военный медик со скандальным шлейфом Геннадий Друзенко.

Слышу голос с галерки: так вроде бы договариваются позволить участвовать в выборах «пророссийским» партиям и кандидатам. Такие рассуждения сразу выдают людей, плохо знакомых с актуальным украинским контекстом.

Прежде всего, потому, что в Украине-2025 по сравнению с Украиной-2014 радикально поменялась линейка тех, кого принято именовать «пророссийской оппозицией». Сегодня это не коммунисты и регионалы прошлого, а третий эшелон майдановцев, рассорившийся с выгодополучателями майдана или охладевший к майданной повестке. А «пророссийской улицы» просто нет, как явления.

В нынешней Украине главный русофил – это (только не смейтесь) Арестович. Главный борец с произволом ТЦК – блогер-порохобот и экс-волонтер «Миротворца» Олешко. Главный агитатор за мир с Россией – бывший ляшковец Игорь Мосийчук. Главный защитник памяти о ВОВ – «слуга народа» Бужанский. Главный борец за интересы русскоязычного востока – внештатный агент ГУР Евгений Шевченко. Главный ревнитель канонической Церкви – беглый «слуга народа» Дмитрук. Ну, а самый главный борец с антинародным режимом Зеленского – ныне чалящийся в киевском СИЗО нардеп Дубинский. В прошлом – вип- агитатор за этого самого Зеленского. Это, если о тех, кто реально на слуху.

Но даже если вдруг внезапно раскроются двери узилищ, на свободу выйдут Дубинский и Шевченко, из-за границы вернутся на голубом вертолете Арестович, Коцаба, Мосийчук и Дмитрук, а Шарий, Шелест и Дикий снова появятся на экранах ТВ вместо осточертевшего «телемарафона», чуда не произойдет.

Потому что одного снятия запретов мало. Нужно еще время, которого нет. Потому что у разношерстной по составу, взглядам и интересам антивоенной оппозиции нет ни медийной, ни организационной, ни финансовой инфраструктуры. Что есть – так это выжженное поле. Актив в регионах выдавлен из страны, посажен или деморализован. Ячейки рассыпались, штабы разгромлены. Спонсоры затаились и не отсвечивают, СМИ запрещены, ликвидированы и потеряли охват.

Все это восстанавливается длительной кропотливой работой «в поле». Переформатировать сознание целой страны за отпущенные законом на агитацию 45 дней нереально. Так бывает только в сказках или в голливудских фильмах, где народ массово прозревает и валит на улицы свергать тиранов после одного-единственного выступления правдоруба по телевизору.

Нужный результат можно и «нарисовать». Но опять же – сделать это в состоянии лишь те, кто сохранил актив, связи, ресурсы и медийную инфраструктуру. А значит на выборах с гарантией победит одна из группировок, которые были в обойме при Зеленском, пускай и на вторых ролях. Насколько эти люди будут заинтересованы в реальном изменении страны, а не в симуляции этих изменений «для галочки» и отчета в Госдеп, можно лишь гадать.

Так что, завершая, независимо от того, уберут ли США и Россия лично Зеленского, сегодня есть немалая опасность того, что выборы, о которых сегодня говорят все кому не лень, как о манне небесной, ничего в послевоенной Украине не изменят по сути. Сменятся лишь декор и рыла у кормушки.