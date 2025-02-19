Трамп ещё очень интеллигентно ведёт себя в отношении союзников – Путин ответил на вопрос о встрече с лидером США
Президент РФ Владимир Путин готов встретиться с главой Белого дома Дональдом Трампом в любой момент, однако прежде необходимо подготовиться и согласовать позиции сторон.
Об этом российский президент заявил журналистам в Санкт-Петербурге, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Я с удовольствием с ним встречусь и сегодня. Я думаю, что он тоже, это было видно по характеру нашего телефонного разговора. Но мы находимся в таком положении, что недостаточно встретиться, чтобы просто кофе попить, посидеть, поговорить о будущем.
Нужно добиться того, чтобы наши команды подготовили вопросы, чрезвычайно важные как для США, так и для России, не только, но и в том числе и на украинском треке», – сказал Путин.
Также он прокомментировал последние выступления Трампа.
«Я вообще удивляюсь сдержанности Трампа в отношении своих союзников, которые вели себя подобным, прямо скажем, хамским образом. Он ещё достаточно интеллигентно себя ведёт в их отношении, но они не закрываются от этого», – отметил российский президент.
Кроме того он объяснил обещания Трампа закончить конфликт на Украине «за день».
«Когда Трамп был кандидатом, он говорил об очень коротких сроках урегулирования, но после того, как он стал получать информацию от спецслужб, уже избранный президент США, он же изменил свою позицию. Он сказал – да, потребуется полгода.
Ну, сейчас не будем говорить о сроках, но это естественно. Просто он начал получать объективную информацию, которая изменила его подход. Поэтому нужно какое-то время. Сколько – я сейчас не готов ответить», – заявил Путин.
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