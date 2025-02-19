Трамп ещё очень интеллигентно ведёт себя в отношении союзников – Путин ответил на вопрос о встрече с лидером США

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Президент РФ Владимир Путин готов встретиться с главой Белого дома Дональдом Трампом в любой момент, однако прежде необходимо подготовиться и согласовать позиции сторон.

Об этом российский президент заявил журналистам в Санкт-Петербурге, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я с удовольствием с ним встречусь и сегодня. Я думаю, что он тоже, это было видно по характеру нашего телефонного разговора. Но мы находимся в таком положении, что недостаточно встретиться, чтобы просто кофе попить, посидеть, поговорить о будущем. Нужно добиться того, чтобы наши команды подготовили вопросы, чрезвычайно важные как для США, так и для России, не только, но и в том числе и на украинском треке», – сказал Путин.

Также он прокомментировал последние выступления Трампа.

«Я вообще удивляюсь сдержанности Трампа в отношении своих союзников, которые вели себя подобным, прямо скажем, хамским образом. Он ещё достаточно интеллигентно себя ведёт в их отношении, но они не закрываются от этого», – отметил российский президент.

Кроме того он объяснил обещания Трампа закончить конфликт на Украине «за день».