Трамп достиг половины своих целей в украинском конфликте – Бортник

Игорь Шкапа.  
29.09.2025 18:57
  (Мск) , Киев
Просмотров: 281
 
США смогли частично добиться задач, которые ставила перед собой нынешняя администрация Белого дома.

Об этом в беседе с журналистом Вадимом Герасимовичем заявил украинский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Трамп в российско-украинской войне достиг половины своих задач. Он очень упёрт, очень целенаправлен для достижения своих целей США в этой войне… их только две сейчас: уход США и прекращение войны, прекращение активной фазы боевых действий.

Половины целей он уже достиг. Украину он полностью переложил на Европу, сохраняет только номинальное присутствие – глаза и уши. И сохраняет возможность в то же время влиять на ход войны, регулируя поставки вооружения», – сказал эксперт.

По его словам, имеет место «ручное управление в силу интересов американских».

«Но вторую часть целей не удается достигнуть. Не удаётся прекратить активную фазу боевых действий», – резюмировал Бортник.

