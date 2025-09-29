Трамп достиг половины своих целей в украинском конфликте – Бортник

США смогли частично добиться задач, которые ставила перед собой нынешняя администрация Белого дома.

Об этом в беседе с журналистом Вадимом Герасимовичем заявил украинский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Трамп в российско-украинской войне достиг половины своих задач. Он очень упёрт, очень целенаправлен для достижения своих целей США в этой войне… их только две сейчас: уход США и прекращение войны, прекращение активной фазы боевых действий.

Половины целей он уже достиг. Украину он полностью переложил на Европу, сохраняет только номинальное присутствие – глаза и уши. И сохраняет возможность в то же время влиять на ход войны, регулируя поставки вооружения», – сказал эксперт.