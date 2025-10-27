Трамп давит на Россию вовсе не ради Украины – Наумов

Вашингтон не станет полностью разрушать отношения с Россией ради отстаивания интересов Киева.

Об этом в эфире признанного в РФ иноагентом украинского журналиста Александра Шелеста заявил политолог Алексей Наумов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«И Москва, и Вашингтон не хотят разрушать полностью отношения из-за Украины. И глупо было бы говорить, что вот США так пекутся за Украину, что они готовы сейчас стать врагом России . Не готовы», – уверен Наумов.

Он подчеркнул, что даже антироссийские санкции не имеют никакого отношения к защите интересов Украины.

«И Томагавки передать не готовы. Что они готовы сделать? Санкции ввести. А давайте посмотрим, какие это санкции. Какая цель этих санкций? Снизить доходы России от нефти, чтобы больше доходов от нефти получали Штаты.

Трамп, когда действует санкционными методами, он действует только для того, чтобы упрочить и улучшить положение США на тех рынках, где он хочет это сделать. Буквально заработать больше денег для Вашингтона.

И он это делает именно для этого, а не потому, что он так печется о судьбе Украины», – подытожил он.