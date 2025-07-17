Трамп дал Путину время закончить летнее наступление – австрийский полковник

В течении текущих после объявления «ультиматума Трампа» 50 дней на украинском фронте ситуация может резко ухудшиться буквально за неделю.

Об этом на канале «ORF Zeit im Bild» заявил полковник австрийской федеральной армии Маркус Рейснер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В начале июля состоялся телефонный звонок, через 10 дней Трамп ставит ультиматум на 50 дней, что фактически даёт Путину 60 дней. А ситуация на фронте становится всё более нестабильной. И так, у нас есть три формирующихся котла, российские вооружённые силы действуют как хищник. Одной лапой они держат Север Украины, другой – Юг, и своей пастью они яростно вгрызаются в Донбасс. И там они просто пытаются оказывать постоянное давление.

Вопрос, сможет ли Украина продержаться так долго, как это необходимо? Всё может измениться за несколько дней или недель. До сих пор Украина показывала, что может это сделать, но если ситуация с поставками продолжит ухудшаться, то это будет очень сложно», – рассказал Рейснер.