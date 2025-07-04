Переговоры по Украине начнутся только после и по итогам летней наступательной кампании ВС РФ.

Об этом говорили участники эфира пропагандистки Банковой Натальи Мосейчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Насколько я понимаю, где-то произошёл консенсус, что до конца этой наступательной кампании Трамп позволяет Путину сделать то, что он хочет и сможет сделать.

Помните этот образ двух подростков, которые дерутся в парке? Как он видит ситуацию: есть два ребёнка, которые дерутся, и Путину, как более сильному, позволяет побить и отбить то, что он сможет отбить. А, с другой стороны, Украину пытается ограничить в оружии для того, чтобы этот подросток быстрее пошёл на мирные переговоры. Вот, что происходит», – вещала пропагандистка Ольга Кошеленко, спецкор ТСН в США.