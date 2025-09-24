Трамп дал Европе и Украине месяц на войну с Россией, – Царев

Анатолий Лапин.  
24.09.2025 14:22
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1026
 
Политика, Россия, США, Украина


Главной задачей для президента США Дональда Трампа на ближайший месяц является принятие бюджета Штатов. Все остальные вопросы, в том числе урегулирование на Украине, для него второстепенны, поэтому обращать внимание на его антироссийскую риторику на Генассамблее ООН не стоит.

Об этом в эфире радио «КП» заявил бывший депутат Верховной рады Олег Царев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«У него сейчас нет никакой другой, более сильной задачи, которая над ним нависает, кроме как принятие бюджета. А вот тут ему выкрутят руки до конца. Здесь будут и трансгендеры, и оплата медицинских страховок для мигрантов, и, скорее всего, его просят побыть немножко Байденом, выделить денег Украине. Он этого всего не хочет. Поэтому вчерашнее заявление можно трактовать как жесткое по отношению к России, но обратите внимание, много было жестких заявлений у Трампа по России, но не было жестких действий.

Я бы трактовал эти слова больше как «отстаньте от меня на месяц. Вы говорите о том, что вы молодцы, вы готовы воевать с Россией – и это значит, что хорошо, воюйте тогда. Вы сказали, что можете справиться с Россией, Россия бумажный тигр, у России очень слабая экономика, катастрофа в экономике, – ну и отлично. Вот вам месяц, занимайтесь, воюйте с Украиной, но сами». Вот это «сами» — самое страшное, потому что это действия, а не слова, самое страшное для Зеленского. Ну, а там выступил, покрасовался, он – артист, Зеленский это любит», – заявил Царев.

