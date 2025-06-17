Трамп атакует Иран в ближайшие 72 часа – Рожин
В ближайшее 72 часа Соединенные штаты Америки нападут на Иран, и рассуждения Дональда Трампа относительно этой страны должны только лишь отвлечь внимание от готовящейся атаки.
Такое мнение в эфире «Первого севастопольского» высказал эксперт центра военно-политической журналистики, автор блога «Colonel Cassad» Борис Рожин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Велика вероятность, что США напрямую нападут на Иран в течение ближайших 72 часов. Как раз этого времени хватит, чтобы совершить переброску дальней авиации, переброску заправщиков, подогнать ещё один АУГ (авианосная группа) к берегам Ирана, чтобы иметь возможность наносить удар с помощью ракет Tomahawk. Это будет касаться поражения объектов на побережье Ирана, а также в восточной и северо-восточной части, которые труднодостижимы для израильской авиации», – пояснил он.
По словам эксперта, публичные заявления президента США Дональда Трампа относительно Ирана являются ширмой, чтобы создать видимость понуждения к «сделке», тогда как цель – полностью подавить Тегеран.
«Можно вспомнить, что перед началом агрессии Израиля против Ирана Трамп также имитировал переговорный процесс, чтобы максимально усыпить бдительность Ирана, в чём, собственно, сами же американцы признаются.
Несмотря на текущие заявления, что он якобы против убийства Хаменеи (лидера Ирана), против какой-то войны, на самом деле это выглядит как очередная попытка имитировать некий переговорный фон, чтобы иранцы максимально сдерживались и не нанесли какой-то неожиданный для американцев удар, пока они сами не будут готовы атаковать. Пока это может выглядеть как некая дипломатическая поза перед усилением агрессии против Ирана», – заключил Рожин.
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