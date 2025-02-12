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Военная стратегия Украины не увенчалась успехом, поэтому торговать русофобией с такой же эффективностью и дальше у Киева не получится.

Об этом заявил экс-сотрудник СБУ полковник Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Начиная с конца 24 года, по настоящее время, мы наносим удары по классической территории РФ, пытаясь снизить ее экономический потенциал для того, чтобы у неё не было экономики, чтобы она перестала воевать. Перестала? Не перестала», – сказал Стариков.

Ему возразил Вадим Карасев.

«Но мы же показываем западным партнерам, что мы готовы сопротивляться, что российская армия не такая всесильная, раз она под Курском пропускает удары. А Россия не защищена ПВО. И это на Западе раньше покупалось, что надо еще помочь и вот-вот будет победа. А теперь работает это или нет?», – спросил политолог.