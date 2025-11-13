Только полный коматозник может мечтать об удержании Покровска – майор ВСУ
По сути, украинские подразделения окружены в Покровской агломерации.
Об этом в беседе с экс-спикером запрещенного в РФ «Правого сектора» заявил в прошлом участник карательной операции против ЛДНР майор ВСУ Игорь Лапин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Это фактически окружение, которое состоит в том, что нарушена полностью перебитая логистика», – сказал Лапин.
Он рассказал, что в похожей ситуации оказался его брат во время боев на огнеупорном заводе в городе Часов Яр.
«Три попытки было зайти на позиции. Уже не удавалось, враги не подпускали, но все-таки они сумели с третьей попытки зайти. Зайти они зашли на эту позицию. И все. И там ребята и остались, а потом уже те, кто выжили, благодаря богу, смогли хоть вытащить тело…
Ну сделали вы ротацию, а дальше что? Когда перебиты фланги, когда нарушена логистика, когда FPV-дроны контролируют все, а системы РЭБ глушат наши дроны, то, честно говоря, сказать, сколько продержится Покровск или вообще продержится, может мечтать только коматозник, который был несколько лет в коме и вчера вышел», – добавил Лапин.
