«Точно по циркулярам»: ВСУ применяют гитлеровскую тактику выжженной земли – Стешин
Украинская армия действует по заветам Вермахта, целенаправленно уничтожая города перед отступлением.
Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил российский военкор Дмитрий Стешин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Артёмовск – мёртвый город, в нем нет местных жителей. Я пытался поискать, поспрашивать. Ребята сказали, что вообще никого нет. Только собаки вернулись.
И я в очередной раз увидел, что тактика выжженной земли продолжает работать. Эту тактику впервые немцы применили при отступлении с Донбасса – вся инфраструктура промышленная, городская должна была быть уничтожена. Это сентябрь 43-го, приказ группировки Вермахта «Юг». Вот так. Украинцы как бы хорошие наследники, они в том же ключе действуют», – сказал Стешин.
«Все знают, скрыть это невозможно, в каком виде мы получаем освобождённые города. И сейчас этого не меньше. Я из Красногоровки два дня назад вернулся. Там вообще никого нет. Ни людей мирных, ни военных, потому что военные ушли далеко вперед, за Курахово.
Мы освобождаем города в таком виде, что просто хочется за голову схватиться – и не знаешь, что делать. Мы все приведем, конечно, в порядок. Вот я слежу за Авдеевкой, что там происходит – разные республики стали брать на себя обязательства по восстановлению домов. Но впереди еще множество городов.
Укропы сидят в населенном пункте до последнего, а потом из него оттягиваются. Мы заходим, и нам остаются рожки до ножки. Вот так это работает», – добавил военкор.
«И как нам тогда, простите, вести Специальную военную операцию дальше?», – спросил ведущий.
«Я не знаю. Да, мы попробовали, у нас наконец-то получилось, начиная с Угледара, когда мы перестали штурмовать города в лоб, а начали их обходить, и враг сам из них, как правило, бежал. Но я в Курахово не был еще, но говорят, что там полегче, поменьше разрушений.
Но промышленную инфраструктуру они все равно уничтожают, в первую очередь. На Коксохиме танками выдирали из коксовых цехов кабеля, и там же бросали, это не для того, чтобы добыть медь.
Собственно, в немецких циркулярах было все расписано, как навредить так, чтобы враг, то есть мы, как можно дольше восстанавливали», – жаловался военкор.
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